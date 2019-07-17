Скоро наступит плохой день для рубля

На следующей неделе 26 июля состоится заседание ЦБ по монетарной политике, итоги которого могут разочаровать инвесторов.

«Последняя пятница июля, скорее всего, будет самым плохим днем на неделе для рубля, который развернется в обратную сторону», — заявил эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в интервью «Российской газете».

Эксперт отметил, что к рискам для российского рубля можно отнести не только нефтяные котировки и санкции, но и «бюджетное правило», в соответствии с которым «у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина».

Энергичные покупки ЦБ окажут сдерживающее влияние на темпы укрепления рубля на пути к психологически значимой отметке 60 рублей за доллар.