Стоимость ОСАГО будет формироваться по-новому

Правительство сегодня внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования тарифов ОСАГО.

Законопроектом предлагается предоставить страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России, с учётом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством (характеристик вождения, зафиксированных телематическими устройствами, и наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД). При этом предлагается сохранить ограничение на максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования.

В целях исключения случаев присвоения водителю различных классов и значений коэффициента бонус-малус и «обнуления» истории вождения при покупке нового транспортного средства предусматривается введение учёта истории вождения каждого водителя.

Планируется также поэтапное исключение коэффициентов страховых тарифов, зависящих от территории преимущественного использования транспортного средства, с 1 января 2020 года, от технических характеристик транспортного средства (мощности двигателя легкового автомобиля) — с 1 октября 2020 года.

Предусматривается также увеличение размера страховой суммы за вред, причинённый жизни или здоровью потерпевшего, — до 2 млн рублей с 1 января 2020 года.