Читайте «Клерк» без рекламы

Как известно, реклама не только двигатель торговли, но и источник дохода.

«Клерк» — это независимое СМИ и находится на самоокупаемости. Чтобы оперативно информировать вас обо всех законодательных нововведениях, делать для вас интересные и удобные сервисы, площадки для обсуждения профвопросов, обеспечивать бесперебойную работу сайта, нужны средства, которые, в том числе, дает реклама.

инфу об изменениях в законах

Клерк.ру спешит до клерков донести

а за рекламу нас читатель

прости

Между тем наши читатели иногда жалуются на назойливую рекламу и отмечают, что хотели бы читать статьи и новости на профессиональные темы, не отвлекаясь на посторонние баннеры.

Мы придумали способ, как избавить вас от рекламы на нашем сайте.

Если вы устали от рекламных баннеров, то оформите подписку, и назойливая реклама больше не будет вас преследовать.

Как вас от баннеров избавить,

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