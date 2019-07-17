Читайте «Клерк» без рекламы

Как известно, реклама не только двигатель торговли, но и источник дохода.
«Клерк» — это независимое СМИ и находится на самоокупаемости. Чтобы оперативно информировать вас обо всех законодательных нововведениях, делать для вас интересные и удобные сервисы, площадки для обсуждения профвопросов, обеспечивать бесперебойную работу сайта, нужны средства, которые, в том числе, дает реклама.
инфу об изменениях в законах
Клерк.ру спешит до клерков донести
а за рекламу нас читатель
прости
Между тем наши читатели иногда жалуются на назойливую рекламу и отмечают, что хотели бы читать статьи и новости на профессиональные темы, не отвлекаясь на посторонние баннеры.
Мы придумали способ, как избавить вас от рекламы на нашем сайте.
Если вы устали от рекламных баннеров, то оформите подписку, и назойливая реклама больше не будет вас преследовать.
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