Многие банки кешбэк начисляют бонусами, а не рублями

Часть крупных банков отказалась от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте — вместо этого клиентам начисляются баллы.

Так, РБК опросил 12 крупнейших розничных банков и изучил их предложения: только по программам лояльности четырех банков можно получить кешбэк в рублях. Еще год назад их было шесть

За год изменения произошли в программе лояльности трех госбанков — ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка.

20 мая банк ВТБ изменил условия программы лояльности и вместо прямого начисления рублей ввел бонусы. Для того чтобы ими воспользоваться, клиенты должны установить на телефон дополнительное приложение «ВТБ Лояльность» или зайти на одноименный сайт, где будут копиться баллы.

Банк «Открытие» и Промсвязьбанк отменили выпуск карт, по которым процент от суммы трат возвращался в рублях. Теперь в их продуктовой линейке только карты с бонусным кешбэком.

В Сбербанке и Россельхозбанке также начисляются бонусы, однако они не обмениваются на реальные деньги, потратить их можно только на специальные категории товаров или услуг