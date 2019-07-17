Россияне погрязли в кредитах

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. За 5 лет долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза, свидетельствуют данные обзора закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА.

Примерно 10 % заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 млн клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. рублей — после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму.

Люди всё больше впадают в кредитную кабалу, снова и снова занимая на погашение предыдущих займов, пишут «Известия».

«Наиболее активно кредиты берут граждане с невысоким уровнем доходов, которые используют заемные средства в качестве последнего доступного инструмента поддержания уровня жизни. В свою очередь, это приводит к увеличению бремени обязательных платежей, которое усиливает давление на и без того низкие доходы людей. Таким образом, мы наблюдаем закручивание «дуговой спирали», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Он уверен, что если процесс будет продолжаться, в перспективе двух лет он может привести к серьезным негативным и социальным последствиям.

Эксперты считают, что одних усилий ЦБ, который постоянно вводит меры по сдерживанию темпов роста потребкредитования, недостаточно — необходимы и инструменты социальной политики по повышению доходов.

«Важны и меры по повышению доходов населения, в том числе через поддержку предпринимательства. Важно проанализировать и таргетировать, какие социальные группы в наибольшем риске. Например, если это многодетные семьи, значит, для них важно принимать комплексные меры для поддержки, защиты и финансового просвещения», — отметила куратор проекта Минфина по финграмотности Анна Зеленцова.