Долги по зарплате будут списывать со счетов работодателей по решению трудинспекторов

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта № 755304-7 и № 755318-7 об уточнении порядка обеспечения принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате работнику заработной платы.
В соответствии с ТК право работника на своевременную и полную выплату зарплаты в обеспечено госгарантией, реализуемой посредством госконтроля за соблюдением трудового законодательства.
В целях обеспечения дополнительных гарантий по восстановлению нарушенных трудовых прав работников, в том числе понуждения работодателя к их восстановлению, законопроектом № 755304-7 предлагается наделить трудинспекторов полномочием по принятию мер для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате начисленной, но не выплаченных работнику зараплаты.
Это полномочие будет реализовано инспектором в случае неисполнения работодателем в срок выданного предписания об устранении нарушений трудового законодательства.
В целях исключения возможности двойного исполнения предусматривается право работодателя обжаловать решение инспектора труда.
По истечении срока для обжалования решения инспектора и в случае отсутствия судебного акта о его отмене оно будет направляться для исполнения приставам.
Законопроектом № 755318-7 предлагается отнести решение инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате зарплаты к видам исполнительных документов.
Предусматривается оперативный и упрощённый порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей.
При наличии на счетах должника денежных средств взыскание задолженности будет производиться в бесспорном порядке полностью или частично, обеспечивая тем самым внесудебную защиту трудовых прав работников.
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