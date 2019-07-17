Клерк.Ру

Через «Яндекс.Деньги» можно расплачиваться десятью иностранными валютами

«Яндекс.Деньги» открыли возможность открытия мультивалютных счетов для пользователей, прошедших полную идентификацию.

Активировать услугу мультивалютных счетов пользователь может на вкладке «Карты» в личном кабинет.

Сервис позволяет хранить, переводить деньги пользователям за рубеж и оплачивать покупки в десяти валютах помимо рубля: долларах, евро, фунтах стерлингов, белорусских рублях, тенге, иенах, юанях, швейцарских франках, чешских кронах и польских злотых, передает портал vc.ru.

Владельцы мультивалютных карт смогут также снимать валюту в любых банкоматах по всему миру.

Курс обмена валют можно посмотреть на сайте «Яндекс.Денег».

За оплату и переводы с валютных счетов предусмотрена плата — 90 рублей в месяц. Комиссия за снятие наличных составит 3%, за перевод — 0,5% при переводе через сайт, в приложении комиссии нет.

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