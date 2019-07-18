Когда ИП на УСН с работниками может на 100 % уменьшить налог на взносы

ИП одновременно применяет УСН и ЕНВД и имеет наемных работников, которые заняты только к «вмененной» деятельности.

Как ему уменьшать налог на сумму взносов? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-3-3/6483@ от 09.07.2019.

По мнению налоговиков, такой ИП вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) по УСН на сумму уплаченных за соответствующий период страховых взносов в фиксированном размере, в том числе исчисленных в размере 1 % с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, без 50-процентного ограничения, установленного пунктом 3.1 статьи 346.21 НК.

Между тем налогоплательщики, совмещающие УСН и ЕНВД, обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, имущества, обязательств и хозяйственных операций по разным специальным налоговым режимам.

В случае невозможности распределения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов.

В аналогичном порядке следует распределять суммы уплаченных страховых взносов, уточняет ФНС.