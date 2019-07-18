Скоро начнут выдавать электронные паспорта

Накануне в Правительстве обсудили тему внедрения электронного удостоверения личности в нашей стране.

Как отметил Дмитрий Медведев, к 2024 году жители нашей страны должны полной мере использовать электронный паспорт.

Отказаться от бумажных паспортов планируется в 2023 году.

Обсуждаются разные виды электронного паспорта — это может быть пластиковая карта с чипом или просто мобильное приложение, то есть информация о личности человека, которая существует в цифровом виде и так или иначе считывается.

В электронном паспорте должны быть все данные о человеке, его электронная подпись. Он будет объединять в себе несколько документов, в том числе водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН.

«Разумеется, никто сейчас не говорит о том, чтобы немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, естественно, будет действовать. Мы планируем постепенно переходить к новшеству, о котором я сейчас говорю, только после необходимых приготовлений. В то же время у нас есть все возможности, чтобы успешно этот проект осуществить. Уровень развития информационных технологий, которого мы достигли за последнее время — весь мир достиг за последнее время, и наша страна в том числе, — позволяет это сделать», — прокомментировал Дмитрий Медведев.

Работа в этом направлении начнется в июле 2020 года в пилотном режиме на территории Москвы.

Как подчеркнул замглавы кабмина Максим Акимов, в течение 2022 года завершится выдача паспортов старого образца.

«Но если те, кто имеет на руках бумажные паспорта, не захотят их менять — это привычно, удобно или просто в силу каких-то иных убеждений люди захотят продолжать пользоваться этими паспортами, то такая возможность будет, что называется, до гробовой доски. Никакого принуждения, обязательности, кампанейщины тут не предусматривается. Есть установленные законом циклы получения нового удостоверения. Именно в эти циклы и будет осуществляться выдача человеку карточки с носителем, с возможностью бесконтактного чтения», — прокомментировал Максим Акимов.