Зарплата россиян растет, а доходы падают

Росстат опубликовал на своем сайте информацию о социально-экономическом положении России за полугодие 2019.

Из данных Росстата следует, что доходы населения во 2 квартале в среднем составили 34425 руб., что на 5,6 % больше, чем годом ранее и на 14,5% больше, чем в 1 квартале 2019.

Между тем с реальными располагаемыми денежными доходами россиян ситуация не такая радужная. Здесь, напротив, наблюдается спад. По сравнению со 2 кварталом прошлого года доходы снизились на 0,2 %. Если сравнивать с первым полугодием 2018 года, то спад доходов составил 1,3 %.

Поясним, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Добавим, среднемесячная начисленная зарплата (номинальная) в июне 2019 составила 49840 руб. и ее размер неустанно растет. За месяц она выросла на 4%, за год — на 7,1%.

Однако рост зарплаты не гарантирует россиянам рост реальных доходов. Зарплата растет, а доходы падают.