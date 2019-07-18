Юрлица и ИП смогут дистанционно открывать счета в банках

Пилотный проект, позволяющий компаниям и ИП получать банковские услуги дистанционно после сдачи их уполномоченными сотрудниками биометрии, планируется запустить уже до конца года.

Предполагается, что в проекте примут участие 22 банка.

В рамках пилотного проекта будут доступны 3 категории услуг: открытие счетов, выдача кредитов и проведение платежей, пишет «Коммерсантъ».

Пока в России нет электронных нотариальных доверенностей (ЭНД) и подтверждать удаленное проведение операций сможет только единоличный исполнительный орган компании. Предполагается, что позже такую возможность получит уполномоченный сотрудник по ЭНД.

Также планируется введение облачной квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая заменит использующуюся сейчас флешку. При этом определение лица, подписывающегося КЭП, будет производиться с помощью голосовой или лицевой биометрии уполномоченного представителя юрлица.