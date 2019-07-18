Когда теплицу обложат налогом

Налогом на имущество физлиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в ЕГРН или были представлены в налоговые органы из БТИ.
В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости.
Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет.
Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно.
Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не регистрируются и вышеуказанным налогом не облагаются.
Речь идет, в частности, о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах страны). Основное условие — постройка не используется в предпринимательской деятельности.
Такие разъяснения дает УФНС по Костромской области.
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