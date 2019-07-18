Клерк.Ру

По ягодам и фруктам снизят НДС. Но иностранным фруктам льготу не дадут

Законопроект о снижении ставки НДС до 10 % в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции принят сегодня в первом чтении.

Речь идет о фруктах и ягодах (включая виноград).

Снижение НДС позволит выровнять условия налогообложения организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и товаропроизводителей, реализующих другие виды товаров, для которых в настоящее время уже действует десятипроцентная ставка НДС.

Вместе с тем учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории РФ, власти решили скорректировать ко второму чтению норму этого законопроекта.

Предлагается предоставить Правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение.

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