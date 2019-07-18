Половина россиян зарабатывают менее 34 тыс. рублей в месяц

По данным Росстата, медианная зарплата в России составила 34 335 руб.
Поясним, медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого.
Таким образом у половины россиян зарплата менее 34 тыс. рублей.
Исследование проводится на основе данных крупных и средних предприятий.
Если в расчет взять все предприятия, то медианное значение зарплаты будет еще меньше.
Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране (47 657 руб.) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения, передает РБК.
«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — объяснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир
Гимпельсон. Высокооплачивыемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, объяснил он.
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