Клерк.Ру

Еще один банк лишился лицензии

Сегодня ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у жилищно-кредитного коммерческого банка ООО «Жилкредит» (г. Москва).

Банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения, сообщает пресс-служба ЦБ.

Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Основным активом Банка «Жилкредит» являлось труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли Банку «Жилкредит» своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

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