ИП смогут купить патент на группу бытовых услуг

Опубликован Федеральный закон от 18.07.2019 № 176-ФЗ, который вносит поправки в НК относительно патентной системы налогообложения.

Субъектам РФ предоставляется право устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода для групп (подгрупп) и (или) отдельных видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам и входящих в дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Поясним, НК обязывает устанавливать для каждого вида деятельности размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода, что вынуждает предпринимателей оформлять несколько патентов на схожие виды деятельности.

Новый закон решает эту проблему.