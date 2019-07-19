Получить электронную подпись можно будет только через ФНС

Накануне комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять 23 июля в первом чтении поправки в закон «Об электронной подписи», которые существенно ужесточат для юридических лиц правила получения электронных подписей.

Квалифицированные электронные подписи (КЭП) юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС, а кредитным организациям — УЦ Банка России, говорится в поправках, пишут «Ведомости».

Кроме того, законопроект ужесточает требования к коммерческим УЦ: они должны иметь капитал не менее 1 млрд руб. или не менее 500 млн руб., но тогда филиалы не менее чем в трех четвертях регионов.

Эксперты отмечают, что законопроект фактически отнимет у коммерческих УЦ 95% бизнеса, а с учетом ужесточения требований для УЦ приведет к еще большей монополизации рынка.

Гендиректора СКБ «Контур» Анастасия Лабуцкая полагает, что централизованная система будет уязвима для неумышленных сбоев, деятельность всех юрлиц в России может быть парализована: не только приостановится документооборот, но будут сорваны торги и хозяйственная деятельность.