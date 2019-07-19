Бухгалтеры боятся ПБУ 18, как огня

Не секрет, что многие бухгалтеры недолюбливают ПБУ 18/02. Некоторые его откровенно ненавидят, а некоторые — боятся.

Такой страх перед неизведанным испытывает и посетительница нашего форума. Женщина устроилась главбухом в акционерное общество и не сразу осознала, что здесь необходимо применять ПБУ 18, с которым она раньше никогда дела не имела.

Когда главбух поняла, что надо учитывать разницы между БУ и НУ, формировать дополнительные проводки, ее охватила паника и она всерьез задумалась об увольнении.

Вышла в апреле на новую работу, фактически за пару дней до сдачи ндс.Не увидела изначально, что акционерное общество, до этого вела только малые компании и ооошек. Учет год-два ведется нормально, компания в целом нормальная. Есть разницы между БУ и НУ, значит, появляется ПБУ 18/02. Я никогда с ним не сталкивалась. Знала бы — не пошла. Что делать, увольняться, озвучив причину? Или «выучить» за третий квартал и сообщить, что могу переделать бухучет за год? Ну т.е. потренируюсь на живой компании. — Аноним

Участники обсуждения отмечают, что в этом ПБУ нет ничего ужасного, появятся лишь дополнительные проводки, которые легко формируются в 1С в автоматическом режиме.

А вы не боитесь ПБУ 18?

Обсуждение происходит в теме форума «ПБУ 18/02 в середине года».

Напомним, ранее мы проводили опрос, посвященный применению этого ПБУ.

Как показали результаты опроса, 35% бухгалтеров применяют ПБУ 18/02, потому что у них нет другого выхода. Эта обязанность предусмотрена законодательно.

Между тем нашлись и те, кто не применяет это ПБУ, хотя такая обязанность у компании существует. 7% бухгалтеров принципиально игнорируют эту норму. В комментариях они отмечают, что не видят в этом логики и считают полной ерундой.

Большинство опрошенных нами бухгалтеров (57%) работают в компаниях, которые не обязаны применять ПБУ 18/02.

Тем не менее среди них нашлось 8% опрошенных, которые применяют это ПБУ по собственной доброй воле.

В комментариях к опросу некоторые наши читатели отмечали, что данное ПБУ очень логично и даже помогает бухгалтеру ощутить чувство счастья, когда при закрытии периода бухгалтерская и налоговая прибыль стыкуются, а на счетах 77 и 09 — полная идиллия.