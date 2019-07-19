Стал известен размер пособия по безработице на 2020 год

Главбух тоже не отвечает за сохранность. Руководитель за это отвечает. ...
Но ведь они написали, что после его смерти суд состоялся в его присутствии. Это же подлог. А скол...
А без долгов никак нельзя? Или вас на привязи надо держать (на работе), чтоб лишнее не потратили?...
В плановой экономике деньги не особо-то интересны. Гораздо важнее выполнение (на бумаге, она терп...
Аудиторы проверят - за твои же деньги.
Вообще то кассир не отвечает за сохранность документов и за их архивирование. Главбух да. Кстати ...
Всю жизнь ккт применяли при наличных расчётах. Сейчас- и при безнале, чеки коррекции, ЖКХ, транс...
Был у мя одно время отпуск 54 _рабочих_ дня. Разбиения на части тогда не было, вполне приличный о...
тогда вообще круто. единственное ,прописка, нафиг нужна туда. Некоторые переезжают часто, паспорт...
так я про то и говорю, что достаточно организовать доступ к общей базе, где все наши перемещения-...
Вот тоже смотрю на УЭК:ФИО, пол, дата рождения, срок действия, СНИЛС, ОМС. Фото, подпись.Сдается ...
Чтобы знать куда за тобой выезжать
Это теперь будет как с налогом на прибыль? Т.е. отдельная платежка в местный, отдельно в федераль...
Заголовок не соответствует содержанию.
Ага, только потом госорганы начнут требовать только электронный. Знаем, плавали. Карта Мир вон то...
Не поняла. Теперь мы не сможем отправлять эл. отчетность через СБИС и регистрировать ООО и ИП чер...
там же кюэр код будет - что угодно зашифровать можно.
там же русским языком написали, хочешь старый паспорт - пользуйся им, менять не обязательно...
все так и есть, а как Меркурий то подтверждать??? там и на выходных выгружают, а маркировку табак...
смотря где на Соколе, если прям на ленинградку окнами, то на фиг на фиг. Хотя и такая убитая хрущ...
Дд! Хотела еще от себя добавить в отношении Тинькофф. Нет возможности отправлять платежи из прогр...
Это разве бонус? Вот мне, физлицу не имеющему у вас расчетный счет, зачем этот бонус? Я открываю ...
Мне даже в качестве 10-го не нужен, лучше держаться подальше)...
Привет, коллеги!У себя используем Мультибухгалтер. Решил сразу несколько проблем, график формируе...
Мнение москвичей, тех, с кем я работаю - мы не работаем с этим банком, и другим не советуем....
Факты говорят об обратном.
Ну так наглым фарт и улыбается...
Еще платон, маркировка, меркурий, ОФД и т.д. должны быть государственными..Или уже и сбор налогов...
Обнаглели совсем - "скиньтесь люди на погашение наших долгов". Слов нет!...
Красиво потролить режим это разместить на сайте проект закона, например, о системе учета, контрол...