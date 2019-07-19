Клерк.Ру

Стал известен размер пособия по безработице на 2020 год

Минтруд опубликовал сегодня проект Постановления Правительства «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год».

Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год:

  • минимальной –1500 рублей;
  • максимальной: - 8000 рублей для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) и 11280 рублей для лиц предпенсионного возраста.

Напомним, точно такое же пособие выплачивается и в этом году, так что в следующем году в этой части ничего не изменится.

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