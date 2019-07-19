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Ответственность за преднамеренное банкротство могут ужесточить

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству намерен поддержать предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой по ужесточению уголовной ответственности за преднамеренное и фиктивное банкротство.

По мнению омбудсмена, в статьях 196 и 197 УК следует скорректировать размер крупного ущерба, необходимого для привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, уменьшив его с 2,25 миллиона рублей до 1 миллиона, пишет «Парламентская газета».

«В целом ситуация в России с правовым регулированием и практикой процедуры банкротства требует единовременного комплексного совершенствования, поэтому срок разработки закона целесообразно максимально сократить», — убеждена Москалькова.

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