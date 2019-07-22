ИП на ПСН должен получить новый патент при изменении показателей

Минфин в письме от 02.07.2019 № 03-11-09/48670 дал разъяснения по вопросу перерасчета суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, при увеличении у ИП количества показателей ведения предпринимательской деятельности в течение срока действия патента.

Субъекты РФ вправе устанавливать размер потенциально возможного к получению годового дохода (ПВД) в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств, количества обособленных объектов (площадей).

Если законом субъекта РФ размер ПВД установлен на единицу физпоказателя и у ИП в течение срока действия патента увеличились физпоказатели ведения деятельности, в отношении которой он применяет ПСН (например, появились новые объекты торговли или общественного питания, увеличилась численность работников и т.д.), то полученный патент будет действовать только в отношении объектов (числа работников), указанных в патенте.

При этом ИП, применяющий ПСН, решивший использовать данный специальный налоговый режим в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, связанной с использованием объектов (работников), не указанных в ранее полученном патенте, обязан подать в налоговый орган заявление на получение нового патента не позднее чем за 10 дней до даты начала осуществления предпринимательской деятельности с новыми показателями.

В случае, если законом субъекта Российской Федерации размер ПВД установлен с градацией физпоказателей, например, в зависимости от средней численности наемных работников (без наемных работников, от 1 до 5 человек включительно, свыше 5 до 10 человек включительно и т.д.), и у ИП изменились физпоказатели, приводящие к увеличению ПВД, такой ИП обязан получить новый патент на этот же вид предпринимательской деятельности.

При этом сумма налога по ранее полученному патенту пересчитывается исходя из срока действия данного патента с даты начала его действия до даты начала действия нового патента.

Данное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-3/13610@ от 12.07.2019.

В документе сообщается, что для того, чтобы налоговый орган произвел перерасчет суммы налога по ПСН по ранее выданному патенту, налогоплательщику, при подаче заявления на получение патента с новыми показателями, следует сообщить налоговому органу сведения об имеющемся у него на этот же вид предпринимательской деятельности патенте (номер патента и дата его выдачи).