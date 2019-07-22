При взимании курортного сбора не надо применять ККТ

Кисыч Что за чушь? Для отправки почты не нужны никакие сторонние сервисы. Почту можно спокойно отправля... Сенаторы предложили запретить анонимную электронную почту

anatolij_belousov ДЕБИЛЫ, **дь! Других слов нет!А этого Клишаса (вместе с Милоновым, Мизулиной и Яровой) давно по... Сенаторы предложили запретить анонимную электронную почту

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Василек70 В США также есть идентификация владельцев электронных ящиков,но вот ограничений никаких нет,любят... Сенаторы предложили запретить анонимную электронную почту

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