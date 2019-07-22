Клерк.Ру

При взимании курортного сбора не надо применять ККТ

Плата за пользование курортной инфраструктурой не образует природу расчета в понимании Федерального закона № 54-ФЗ и не требуют применения контрольно-кассовой техники.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЕД-4-20/13478@ от 10.07.2019

Также сообщается, что сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания.

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