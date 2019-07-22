Обозначены ключевые проблемы налоговой политики

На минувшей неделе состоялось заседание подгруппы «Налоги» межведомственной рабочей группы, которая по поручению Президента РФ займется отработкой решений по ликвидации системных проблем, сдерживающих развитие бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

На заседании были озвучены следующие ключевые проблемы в области налоговой политики:

1. В отсутствие окончательно сформированной правоприменительной практики нельзя однозначно утверждать, что вступление в силу статьи 54.1 НК привело к решению проблемы переноса ответственности за махинации с НДС с нарушителей налогового законодательства (фирм-однодневок/недобросовестных поставщиков, зачастую второго-пятого уровней) на добросовестного налогоплательщика.

2. Нарастающий «санкционный уклон» налогового законодательства повышает риски осуществления предпринимательской деятельности.

3. Отсутствие в законодательстве четких критериев допустимого уменьшения налогов приводит к непредсказуемости налоговых обязательств, препятствует формированию доверия бизнеса к государственным институтам, делает невозможными планирование инвестиций и устойчивое развитие бизнеса.

4. На практике под видом выявления схем дробления бизнеса налоговыми органами применяется не предусмотренный действующим законодательством метод доначисления налогов, пеней и штрафов. При этом обстоятельства, с которыми налоговые органы связывают схемы «дробления бизнеса», зачастую основаны не на нормативном регулировании, а на субъективной оценке со стороны проверяющих четкой методики так и не разработано.