ЦЗН, работодатели и граждане направили в ПФР более 700 тыс. заявок о предпенсионном статусе

За 6 месяцев 2019 года ПФР подтвердил право 724 тыс. граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству.

Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в территориальных органах ПФР, личном кабинете или МФЦ.

Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей с января ПФР подтвердил центрам занятости статус 270 тыс. человек.

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, ПФР передал по запросам от работодателей сведения в отношении 168 тыс. человек. Соответствующий информационный обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На данный момент они заключены Пенсионным фондом с 1,1 млн работодателей.

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР. Таким способом справки с начала года получили порядка 192 тыс. человек. Еще 43 тыс. граждан сделали соответствующий запрос через МФЦ.

Такие данные приводит пресс-служба ПФР.

Напомним, льготы предпенсионерам предоставляются с начала 2019 года. Большинство льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Добавим, Федерация независимых профсоюзов попросила ПФР создать понятный алгоритм определения предпенсионного статуса и информирования граждан.

В связи с запроса членских организаций, ФНПР обратилась в Пенсионный фонд с просьбой определить единый подход к порядку установления предпенсионного возраста с учётом всех возможных вариантов.