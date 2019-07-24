Как учитывать военную службу в стаже для расчета больничного

Периоды прохождения работником военной и иной подобной службы, с 01.01.2007 года по 31.12.2009 года — это нестраховые периоды.

Как его учитывать в стаже для расчета пособия по временной нетрудоспособности, рассказали в отделении ФСС по Республике Хакасия.

С 01.01.2010 в страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются периоды прохождения военной службы, а также иной службы, предусмотренной Законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».

В страховой стаж периоды военной и иной службы засчитываются в календарном порядке, т.е. льготное исчисление страхового стажа законодательством не предусмотрено.

При расчете стажа для оплаты листка нетрудоспособности нестраховые периоды не могут превышать 3 года.