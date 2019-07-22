«Райффайзенбанк» запустил бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса

«Райффайзенбанк» запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей — бесплатный сервис доступен в интернет-банке для малого бизнеса «Райффайзен Бизнес Онлайн».

Сервис доступен всем клиентам банка, рассказали vc.ru в «Райффайзенбанке».

Чтобы начать пользоваться бухгалтерией, пользователь должен зайти на одноимённую вкладку в интернет-банке для малого бизнеса, проверить данные, после чего указать количество сотрудников компании и систему налогообложения. Также необходимо прописать информацию о доходах и страховых взносах.

Сервис автоматически рассчитает сумму налога, после чего пользователь сможет провести платёж. Также сервис позволяет сверять дату платежей и отправлять напоминания.

В «Райффайзенбанке» уточнили, что пока для предпринимателей доступна только часть возможностей — выход новых услуг будет подстраиваться под налоговый календарь. Например, в начале 2020 года, когда бизнесу нужно сдавать декларацию за год, банк планирует запустить услугу формирования декларации, электронной подписи и отправки данных в налоговую онлайн.