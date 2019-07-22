В 2021 году у закредитованного населения могут возникнуть проблемы с оплатой кредитов

Треть всех кредитов физлицам выдана гражданам, у которых платеж по кредиту составляет 60 % дохода. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью «Эхо Москвы».

Долги населения перед банками ежегодно растут. За год прирост задолженности составил 1,8 трлн. рублей.

«Когда группа людей, которые не могут перекредитоваться, имея уже высокую долговую нагрузку, начнет получать отказы, она перестанет платить по своим кредитам», — заявил Орешкин. Когда это произойдет, банки заметят рост просроченных платежей и «начнут рубить» выдачу новых займов, что в свою очередь приведет к росту просрочки, пояснил Максим Орешкин.

Это, в свою очередь, может стоить стране 3% ВВП.

По словам Орешкина, если не предпринимать никаких мер, такая ситуация может возникнуть уже в 2021 году.