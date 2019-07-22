При оказании юридических услуг самозанятые могут применять НПД

Налогоплательщиками НПД признаются физические лица, в том числе ИП, перешедшие на этот специальный налоговый режим.

Положения Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» не предусматривают запрета на применение НПД для физлиц, не имеющих статуса адвоката, оказывающих юридические услуги, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-11-06/32440 от 30.04.2019.