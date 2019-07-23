Европротокол для ОСАГО можно будет оформить через портал госуслуг

Банк России разработал изменения в правила ОСАГО и в порядок обмена информацией в электронной форме при осуществлении ОСАГО.

В правилах ОСАГО закрепляется возможность оформления европротокола через портал госуслуг, когда направляемое страховщику извещение о ДТП подписывается участниками аварии в электронном виде. При этом сами файлы направляются автоматически программным обеспечением, за работу которого водители ответственности не несут.

В проекте изменений определена процедура проверки сведений в заявлении о заключении электронного ОСАГО в базах данных органов власти. Страховщик сможет потребовать сканированные копии документов, только если у него нет возможности провести проверку представленных сведений в органах власти.

Если данные, представленные страхователем, не соответствуют сведениям в государственных информационных системах, страховщик сможет приостановить оформление электронного полиса. Это будет способствовать снижению числа возможных мошеннических действий. При этом все необходимые проверочные мероприятия будут осуществляться страховщиком в течение 20 минут, как и по действующему сейчас порядку. Если через 20 минут ответ от государственного органа не будет получен (например, по причине технического сбоя), договор ОСАГО должен быть заключен.

Планируется отменить обязанность по составлению извещения о ДТП для водителей, которые в силу обстоятельств аварии (например, если в ней пострадали люди) обязаны оформлять ДТП с участием сотрудников полиции. В этом случае все сведения будут зафиксированы автоинспекторами.

Будут внесены изменения в бланк полиса ОСАГО — в частности, на нем не будет указываться серия. Заключение договоров ОСАГО на старых полисах будет разрешено до 1 февраля 2020 года.

Все необходимые изменения в подзаконные акты вступят в силу вместе с изменениями в законе об ОСАГО — 29 октября 2019 года.