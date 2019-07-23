Сбербанк начал выдавать электронные банковские гарантии для экспортеров

Сбербанк первым на российском рынке предложил корпоративным клиентам услугу «Возмещение налогов из бюджета» с использованием электронной банковской гарантии, выданной принципалу в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Две первые электронные гарантии выданы в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции, одному из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России — ПАО «Орскнефтеоргсинтез», дочернего предприятия АО «ФортеИнвест» (входящего в промышленно-финансовую группу «САФМАР»). Общая сумма гарантий составила 1,8 млрд рублей.

Разработанная электронная платформа направлена на максимальное упрощение взаимодействия клиентов с государственными органами. Процедура доступна пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн. Помимо передачи документов в ФНС, сервис позволяет клиенту получать информацию о статусе их рассмотрения в личном кабинете.

Электронные гарантии резко сокращают временные затраты корпоративных клиентов: теперь нет необходимости в очном посещении налоговых органов. Это существенное преимущество, особенно для тех компаний, которые предоставляют отчетность не по месту нахождения организации.