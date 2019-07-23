Работники сами будут определять размер отчислений на ИПК

Система ИПК будет полностью добровольной и входящий в нее работник будет самостоятельно устанавливать размер взносов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с разработкой новой пенсионной парадигмы, которая должна прийти на смену ОПС.

То есть гражданин, пожелавший копить на пенсию в рамках ИПК, выберет либо фиксированную ставку, либо предполагавшуюся ранее как основную модель повышения отчислений с 0% до 6% по 1 процентному пункту в год.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином.

Регулятор предложил отложить обсуждение, чтобы вернуться к механизму автоподписки.

«Выбор подачи согласия на внесение в реестр ИПК через работодателя, безусловно, удобный для гражданина. Однако, по ее словам, в начале переходного периода граждане, которым есть что откладывать, займут выжидательную позицию, и если им за это время не будет доказана выгода от участия в новой системе, то, скорее всего, они воспользуются для пенсионных сбережений другими способами», — прокомментировала руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.