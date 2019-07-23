Дума не будет рассматривать поправки об изъятии участков ради «гармоничной» застройки

Сегодня Госдума рассматривает во втором чтении законопроект о внесении изменений в Градостроительный и Земельный кодексы.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил ТАСС, что из текста были исключены все вызывавшие споры статьи, в том числе положения об изъятии участков земли с расположенными на них строениями для реализации проектов комплексного развития территорий муниципальных образований.

Законопроект, внесенный правительством РФ еще в июле 2018 года, в первоначальном варианте предусматривал «возможность изъятия для муниципальных нужд» земельных участков, на которых расположено аварийное или подлежащее сносу жилье, многоквартирные дома, снос которых предусмотрен муниципальными адресными программами. Было предусмотрено и изъятие объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих исключительно данные дома, так как необходимость в них отпадает. В пояснительных материалах авторы указывали на то, что уже сейчас органы местного самоуправления могут изымать участки с объектами недвижимости для развития территорий.

Против механизма изъятия недвижимости, по данным газеты, выступал общественный совет Министерства строительства. Совет указывал, что принудительное изъятие жилых помещений в домах, не признанных аварийными, как и других жилых и нежилых объектов, «необоснованно и не соответствует современной политике защиты имущественных и жилищных прав граждан»