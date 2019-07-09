Недвижимость будут изымать чаще и когда захочется местным властям

Правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению к законопроекту о комплексном развитии территорий, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.

Несмотря на возражения отраслевых экспертов, предлагавших исключить из документа положения о принудительном изъятии недвижимости (за исключением аварийных домов), этот механизм сохранился. Все поправки Белого дома носят технический характер, пишет «Коммерсантъ».

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре. После этого был установлен 30-дневный срок для внесения поправок, но они не были представлены, законопроект завис в Госдуме.

Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры. При этом ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов, в том числе в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.

В качестве основания для такого решения достаточно включения дома как подлежащего сносу или реконструкции в муниципальную адресную программу, при этом механизмы обоснования необходимости проведения таких работ в документе не указаны.

Целью комплексного и устойчивого развития территории разработчики называли вовлечение в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок в муниципалитетах — зачастую это неиспользуемые или неэффективно используемые территории, значительная часть которых занята самовольными постройками.

В конце июня общественный совет Минстроя направил в Госдуму свою позицию по этому вопросу. По мнению совета, принудительное изъятие жилых помещений в домах, не признанных аварийными, как и других жилых и нежилых объектов, «необоснованно и не соответствует современной политике защиты имущественных и жилищных прав граждан».

Газета «Ведомости» опубликовала сегодня статью «Ваш дом не крепость и не ваш», в которой говорится о том, что предлагаемый законопроект — еще одно звено в ограничении права граждан на собственность. Такие опыты уже были, но прежде упрощенное изъятие земли и недвижимости объясняли особыми обстоятельствами: саммитом АТЭС, Олимпиадой, ЧМ-2018.

Сейчас чрезвычайное предлагают сделать обыденным, обосновывая право вторжения государства в пространство частной собственности необходимостью абстрактного «гармоничного» развития территорий, которая часто совпадает с интересами конкретных девелоперов. Упоминание авторами пояснительной записки слова «самострой» доказывает, что церемониться государство не намерено: при необходимости документы о собственности назовут, как это уже случалось раньше, «фальшивыми бумажками».