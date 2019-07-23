Сенаторы предложили запретить анонимную электронную почту

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает, что в России пользоваться электронной почтой смогут только пользователи, идентифицированные в установленном Правительством порядке. Закон предлагается ввести в силу с 1 января 2020 года.

Проект подготовили глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его заместители Людмила Бокова, Александр Башкин и Александр Карлин.

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает также возможность ограничения пользователей сервисов в праве отправлять письма, пишет РБК. При получении от «уполномоченного федерального органа исполнительной власти» соответствующего запроса сервис обязан приостановить пересылку отправленных указанным в запросе человеком «электронных почтовых сообщений, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Необходимость такой меры в пояснительной записке связывается с рассылкой на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры заведомо ложных угроз совершения терактов.

Как именно предполагается отсеивать письма, в которых содержится «информация, распространение которой в Российской Федерации запрещено», от писем, в которых такой информации нет, в законопроекте и приложениях к нему, не разъясняется

Новые требования будут распространяться только на сервисы электронной почты, включенные в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. В этот реестр включены «Яндекс.Почта», «Почта Mail.Ru», «Рамблер/почта» и др. При этом популярных иностранных почтовых сервисов, например, от компаний Google и Yahoo, там нет.