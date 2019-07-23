Клерк.Ру

Путин поручил усовершенствовать защиту детей от вредной информации и исключить категорию «0+»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству представить предложения по совершенствованию законодательства по защите детей от вредной информации. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства предложил исключить из классификации категорию «0+»

«Правительству России... представить предложения: по совершенствованию законодательства России о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет», — говорится в поручении.

Срок выполнения поручения — 1 сентября, ответственным назначен российский премьер Дмитрий Медведев.

 

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Общественные новости в России и мире»

Все семинары по теме Общественные новости в России и мире