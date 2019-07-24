У кого проблемы со сдачей РСВ из-за сбоя в ФНС

В налоговых инспекциях Московской области наблюдается массовый сбой при приеме расчетов по страховым взносам. Об этом поведал один из участников нашего форума.

Страхователи получают уведомление об отказе в приеме отчета из-за нестыковки контрольных соотношений. Причина этого мнимого несоответствия заключается в том, что программа налоговиков не видит данные из РСВ за 1 квартал 2019, и соответственно выдает сообщение, что данные нарастающим итогом не идут.

У нас в Королёве при сдаче РСВ по ТКС (неважно через СБИС, Контур или ТАСКОМ) приходит «Уведомление об отказе в приеме налоговой декларации (расчета) и о том, что расчет считается непредоставленным».

Не проходит контрольное соотношение Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = ХХХХХ Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 стр.240 (1,2,3 месяц поп) = YYYYY разница (XXXXX-YYYYY).

Т.е. ИФНС не видит базу данных по 3-му разделу за 1-ый квартал!

С трудом дозвонился до инспектора ИФНС. Она говорит, что у них это массовый сбой, что тысячи организаций Московской области не могут сдать расчет, что разработчики в курсе и что позвоните через недельку. Уже прошло 2 недельки с тех пор как пришло уведомление об отказе. А 30 июля последний срок сдачи!

Что посоветуют знатоки? Ведь слова инспектора к делу не пришьешь, а штраф за не сдачу РСВ вполне реален.

Или они нас специально загоняют в угол, чтобы выполнить план по штрафам? — Александр_К