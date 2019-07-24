Новый реестр для малого бизнеса все ближе

Накануне во втором чтении был принят законопроект № 755224-7, который предусматривает создание в России еще одного реестра, куда внесут малый бизнес.
Напомним, этот правительственный законопроект был внесен в Госдуму 17 июля. Уже 18 июля он был принят в первом чтении, 23 июня — во втором чтении.
Речь идет о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки.
Сейчас реестры субъектов МСП — получателей господдержки ведутся разрозненно региональными, местными властями и т.д.
Законопроектом предусматривается формирование единого реестра.
Его оператором назначат ФНС. Предполагается, что реестр разместят на сайте ФНС 20 декабря 2020 года
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