Утвержден прожиточный минимум за I квартал 2019 года

Что за чушь? Для отправки почты не нужны никакие сторонние сервисы. Почту можно спокойно отправля...
Управляют государством "эффективные менеджеры", которые ничего не смыслят в экономике, но отлично...
ДЕБИЛЫ, **дь! Других слов нет!А этого Клишаса (вместе с Милоновым, Мизулиной и Яровой) давно по...
о, находятся ещё романтики, верящие, что чиновники могут захотеть сделать что-то для народа в уще...
Наконец-то кто-то логику включил.) Хорошо бы продолжить в том же духе и избавиться от странной ис...
ха! надо же ещё бабла наотмывать
В США также есть идентификация владельцев электронных ящиков,но вот ограничений никаких нет,любят...
Учёные сначала бы провели эксперимент на мышах.
Никогда не пойму!!!Работающий пенсионер перечисляет в пенсионный денги!!! Перечисляет как обычный...
А расскажите подробнее историю
Боже, ну кто ж с такими оборотами в Тинькоф-то лезет?! Для Тинькова - маленькая торговля или мале...
На 2,3трлн. нужно всего-то около 200 полковников, а в гб с ментовкой их несчитанный тысячи. На м...
Вы очень правы! Какой то бред!!! При налоге 13% следует годовой доход каждого "тенев...
Цена сотрудничества моего клиента с данным банком - срыв сделки по приобретению земельного участк...
Вот в каком месте новости вы такое увидели? Чем люди читают, диву даешься......
Да неужели? У сестры сына убили 15 лет назад, так каждый год приходит из налоговой бумага на упла...
Интересно, конечно! Моя логика мне подсказывает, что бизнесмены, которые владельцы супермаркетов,...
)))) И таки-да!)))) Господа-товарищи не видят очевидных вещей.))))...
Ни даты, ни номера нет, но рассылали это всем в первых числах июля. Не так уж и готова ИФНС к нов...
Они не могут бороться сами с собой. Поэтому остается грабить население (...
Ну если наше государство ничего не производит, кроме «госуслуг», то почему бы не расширить такое ...
ИП без работников могу уменьшать налог вплоть до нуля
П.3 уменьшить налог можно только на 50%
Они то не думали, что мы считать умеем. У них калькуляторы какой то неизвестной нам модели....
В какую переработку? Хлеб не только черствеет, но и плесневеет. А потом мы будем удивляться, что ...
Если учитывать численность экономически активного (по возрастным ограничениям) населения, то скор...
)))) Тоже посчитала.)))) Если вице-премьер не умеет считать и ее окружение ей ни как не помогает,...
Надо. А писать "...закон о благотворительности. Там тоже безвозмездная передача малоимущим не обл...
15 млн россиян - это каждый десятый. 2,3 трлн/15млн=153 тыс. каждый десятый россиянин (включая де...
Плохо, когда законы создают те, кто ничего не понимает в данной предметной области. У организаций...
Интересные законы принимают. Я считаю, что в первую очередь нужно бороться с коррупционерами, а н...
Так, надо ст.149 НК посмотреть. А закон о благотворительности - это всего лишь источник понятия "...
=) Встать! Мордой в стенку! Руки за спину! Карманы и мозги к осмотру!...