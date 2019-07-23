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Утвержден прожиточный минимум за I квартал 2019 года

Минтруд утвердил прожиточный минимум в целом по России за I квартал 2019 г.  Приказ от 02.07.2019 №461зарегистрирован в Минюсте и опубликован.

ПМ на душу населения составляет 10 753 рубля, для трудоспособного населения – 11 653 рублей, пенсионеров – 8 894 рублей, детей – 10 585 рублей.

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