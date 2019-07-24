Клерк.Ру

Таможенный сбор за операции с зарубежными посылками может вырасти вдвое

Минфин предложил с 1 января 2020 года вдвое увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа — с 250 до 500 рублей, следует из проекта постановления правительства. Первым на это обратил внимание «Коммерсант».

Сбор применяют, когда люди ввозят в Россию товары стоимостью выше беспошлинного порога, в том числе купленные в иностранных интернет-магазинах. Сбор платят в дополнение к пошлине.

Сейчас пошлину платят, если стоимость ввозимых товаров превышает 500 евро.

В 2020 году порог беспошлинного ввоза интернет-покупок снизят до 200 евро. Ранее также обсуждалось уменьшение порога до 100 евро. В июне 2018 года Федеральная таможенная служба предложила, чтобы пошлиной облагали покупки любой стоимости в иностранных интернет-магазинах.

 

 

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