На что снизят НДС до 10 %

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект, который снижает ставку НДС с 20 % до 10 % на фрукты и ягоды, в том числе виноград.
Ранее сообщалось, что в этот проект ко второму чтению внесут поправки, чтобы зарубежные фрукты под льготу не попадали.
Так, ставка НДС на ввозимые бананы, ананасы, манго и другие экзотические фрукты, которые не растут в РФ, должна была, по мнению правительства, составить 20 %.
Однако пока на третье чтение документ вышел в прежнем виде.
Как уточнили на внеочередном заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, такие нормы необходимо согласовывать со странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), передает ИА Regnum.
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