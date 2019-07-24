Клерк.Ру

На что снизят НДС до 10 %

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект, который снижает ставку НДС с 20 % до 10 % на фрукты и ягоды, в том числе виноград.

Ранее сообщалось, что в этот проект ко второму чтению внесут поправки, чтобы зарубежные фрукты под льготу не попадали.

Так, ставка НДС на ввозимые бананы, ананасы, манго и другие экзотические фрукты, которые не растут в РФ, должна была, по мнению правительства, составить 20 %.

Однако пока на третье чтение документ вышел в прежнем виде.

Как уточнили на внеочередном заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, такие нормы необходимо согласовывать со странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), передает ИА Regnum.

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