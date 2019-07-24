Клерк.Ру

Как стали перестраховываться при проверке контрагентов

С директора требуют нотариальное подтверждение осознанного вступления в должность.

Опасаясь возможной претензии налоговиков по части выбора неблагонадежных контрагентов, некоторые компании перестраховываются и запрашивают у поставщиков расширенный комплект документов.

Список запрашиваемых документов зависит от степени перфекционизма налогоплательщика и его полета фантазии.

Участница группы «Красный уголок бухгалтера» показала коллегам бланк заявления, которое по настоятельной просьбе покупателей, надо заполнить директору и более того — заверить его нотариально.

В заявлении директор подтверждает, что вступление в должность было его осознанным поступком и работая, он отдает себе отчет в своих действиях.

Покупатель захотел от нас вот такое, заверенное нотариально. Нотариус поржал, заверил, всем приятно.

— рассказывает Светлана

Открыть оригинал изображения (454x960, 196.88 Кб)

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера