Как стали перестраховываться при проверке контрагентов

С директора требуют нотариальное подтверждение осознанного вступления в должность.

Опасаясь возможной претензии налоговиков по части выбора неблагонадежных контрагентов, некоторые компании перестраховываются и запрашивают у поставщиков расширенный комплект документов.

Список запрашиваемых документов зависит от степени перфекционизма налогоплательщика и его полета фантазии.

Участница группы «Красный уголок бухгалтера» показала коллегам бланк заявления, которое по настоятельной просьбе покупателей, надо заполнить директору и более того — заверить его нотариально.

В заявлении директор подтверждает, что вступление в должность было его осознанным поступком и работая, он отдает себе отчет в своих действиях.

Покупатель захотел от нас вот такое, заверенное нотариально. Нотариус поржал, заверил, всем приятно. — рассказывает Светлана