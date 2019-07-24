Как стали перестраховываться при проверке контрагентов

С директора требуют нотариальное подтверждение осознанного вступления в должность.
Опасаясь возможной претензии налоговиков по части выбора неблагонадежных контрагентов, некоторые компании перестраховываются и запрашивают у поставщиков расширенный комплект документов.
Список запрашиваемых документов зависит от степени перфекционизма налогоплательщика и его полета фантазии.
Участница группы «Красный уголок бухгалтера» показала коллегам бланк заявления, которое по настоятельной просьбе покупателей, надо заполнить директору и более того — заверить его нотариально.
В заявлении директор подтверждает, что вступление в должность было его осознанным поступком и работая, он отдает себе отчет в своих действиях.
Покупатель захотел от нас вот такое, заверенное нотариально. Нотариус поржал, заверил, всем приятно.
— рассказывает Светлана
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