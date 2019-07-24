Депутаты отложили рассмотрение спорного законопроекта об электронных подписях

Госдума 23 июля не стала рассматривать поправки в закон «Об электронной подписи», планировавшиеся к первому чтению.

Из карточки проекта на сайте Госдумы следует, что теперь их планируют рассмотреть в осеннюю сессию, пишет «Коммерсантъ».

Поправки предусматривают, что юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать усиленную квалифицированную электронную (КЭП) подпись только в Федеральной налоговой службе), а финансовые организации — в ЦБ РФ.

Аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры (УЦ), которые выдают КЭП сейчас, смогут выдавать такие подписи только физическим лицам. При этом требования для обычных УЦ планируют сильно ужесточить. Кроме того, документы нужно будет подписывать не одной, а двумя КЭП. Это поможет сократить объем мошенничества, говорится в пояснительной записке.

Законопроект вызвал острую критику бизнеса. Только на прошлой неделе письма с замечаниями (есть у «Ъ») в Госдуму направили «Деловая Россия», «Опора России», Национальная платежная ассоциация, ассоциация поставщиков и ритейлеров ECR Russia, Национальный совет финансового рынка, Ассоциация разработчиков и операторов систем электронных услуг (РОСЭУ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), «Вымпелком», Тинькофф-банк. До этого проект критиковали государственно-правовое управление администрации президента, ФСБ и Сбербанк.

Принципиальную роль в переносе рассмотрения проекта, по информации участников рынка, сыграла в том числе позиция главы Сбербанка Германа Грефа. В банке ситуацию официально не комментируют, но близкий к нему источник отмечает, что документ в представленной редакции может вызвать недоверие бизнес-сообщества к технологии электронной подписи и требует дополнительной проработки.

Основные претензии сводятся к тому, что изменения приведут к закрытию подавляющего большинства коммерческих УЦ, потребуют значительных затрат из бюджета на расширение и поддержание мощностей УЦ ФНС, а также к «концентрации всех типов рисков на единственной инфраструктуре», что станет «удобной мишенью для кибератак».

Сомнения вызывало и предложение использовать две подписи вместо одной. Так, по оценке ECR Russia, затраты на модернизацию IT-систем для применения нескольких подписей на одном документе только в сегменте розничной торговли могут составить 30 млрд руб. в год. Еще в 200 млн руб. там оценивали возможный ущерб от DDoS-атак для разных отраслей.

По словам нескольких собеседников «Ъ», принятие законопроекта поддерживает вице-премьер РФ Максим Акимов. Источник в финансово-экономическом блоке правительства подчеркнул, что решение о внесении изменений в закон «Об электронной подписи» было принято на правительственной комиссии по цифровому развитию информационных технологий под председательством Дмитрия Медведева и «направлено прежде всего на защиту интересов бизнеса и граждан».

По его данным, только с 2018 по второй квартал 2019 года ФНС зафиксировала порядка 43,3 тыс. случаев неправомерного использования КЭП, в том числе более 3,5 тыс. фиктивных деклараций более чем на 88 млрд руб. Они завизированы электронными подписями, полученными на третьих лиц без их ведома или по поддельным документам.