ЦБ получил право регулировать ставки по эквайрингу

Госдума приняла закон, посвященный регулированию платежных систем на территории России. Он, в частности, дает право ЦБ устанавливать максимальную ставку за эквайринг.

В Центробанке заверили, что не будут злоупотреблять своим правом ручного регулирования комиссии за безналичную оплату, пишут «Известия». К этому вопросу нужно подходить крайне взвешенно, приемлемые ставки устанавливаются только в диалоге между участниками рынка, сказали в Банке России. Пока ЦБ планирует остаться в роли организатора переговоров между участниками рынка. По итогам обсуждения при содействии регулятора платежные системы выразили готовность снизить комиссии в социальном сегменте (образование, здравоохранение, аптеки), а также для крупных покупок (автомобили и недвижимость), напомнили в регуляторе.

В крупнейших банках, опрошенных «Известиями», нововведения встретили без оптимизма, хотя и воздержались от прямой критики законопроекта. В ВТБ рассчитывают, что основная цель расширения полномочий ЦБ — регулирование тарифов лишь в определенных секторах, решение по которым было принято ранее. Законопроект нужен, чтобы придать легитимность данному решению, считают в банке.

Зато ритейлеры восприняли новый закон с большим энтузиазмом. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) рассказали «Известиям», что тех шагов, которые ранее предприняли платежные системы, было недостаточно, а без вмешательства госструктуры решить проблему не удавалось.