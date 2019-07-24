Операторам платных дорог дали льготу по применению ККТ

Операторам платных дорог разрешили формировать один кассовый чек в месяц при расчетах в виде зачета или возврата предоплаты либо авансов.

Право не выдавать каждому плательщику кассовые чеки при зачете или возврате предоплаты прописано в пункте 2.1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Список услуг в этом пункте весьма короткий. Однако там же указано, что Правительство РФ может добавлять виды деятельности, что и было сделано.

Постановлением от 18.07.2019 № 924 при расчетах в виде зачета или возврата предоплаты либо авансов, ранее внесенных физлицами за проезд по платным автодорогам, разрешено формировать один кассовый чек или бланк строгой отчетности. Он будет содержать сведения обо всех таких расчетах за расчетный период.

Принятие постановления позволит не формировать чеки при каждом использовании транспондера при проезде по платной дороге.