Электронный формат счета-фактуры поменялся

Приказом ФНС № ММВ-7-15/176@ от 08.04.2019 внесены изменения в форматы счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур и форматы представления первичных документов.

Этот приказ вступает в силу 19.07.2019.

Изменения в действующие форматы первичных документов произведены таким образом, что в результате обновленные XSD-схемы совпадают (кроме номеров версий форматов) с вариантами действующих версий XSD-cхем, размещенных на сайте ФНС после 10.12.2018 (с учетом письма ФНС России от 07.12.2018 № ЕД-4-15/23791). В связи с этим для преемственности с предыдущими (действующими) версиями XSD-схем до изменения налогоплательщиками по мере плановой доработки своих интеграционных решений в атрибутах «ВерсФорм» присутствуют значения как 5.01, так и 5.02.

Версионность форматов файлов информации продавца и информации покупателя не имеет взаимной зависимости.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЕД-4-15/13878@ от 17.07.2019.