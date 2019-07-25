Сколько и какие деньги сейчас подделывают. 1 рубль тоже!

Во 2 квартале 2019 в банковской системе РФ было обнаружено 9178 поддельных денежных купюр, что на 237 штук меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ЦБ.

«Расклад» по номиналу такой:

купюры по 5000 руб. — 6316 штук;

купюры по 2000 руб. — 671 штука;

купюры по 1000 руб. — 1902 штуки;

купюры по 500 руб. — 97 штук;

купюры по 200 руб. — 49 штук;

купюры по 100 руб. — 100 штук;

купюры по 50 руб. — 12 штук;

монеты по 10 руб. — 8 штук;

монеты по 5 руб. — 22 штуки;

монеты по 1 руб. — 1 штука.

Поддельных банкнот иностранных государств за II квартал 2019 года было обнаружено 648 штук. Большинство из них составили доллары США (441). Также были обнаружены поддельные евро (184), китайские юани (22) и фунты стерлингов (1).