Сколько и какие деньги сейчас подделывают. 1 рубль тоже!

После общения с милыми-юными вообще дар речи пропадает, не знаешь, что им ответить. А вот если бы...
Не придется ;) После того, как к вам приедет наш менеджер, скачивайте на смартфон приложение myDS...
Подскажите какой код выбрать в поле "Статус плательщика" рядом с БИК на втором листе при возврате...
Вот столкнулся с такой же байдой: мол, вы не перечислили пеню за один день!Обязанность по уплате ...
Мне вот недавно одна милая юная особь сказала: "а зачем вообще что-то запоминать? есть же окей гу...
Она должна быть небольшая и автоматизированная. Мобильный онлайн-кассы подойдут, почитайте про ни...
Да, исходя из алкогольной системы учета можно сделать печальные выводы. Существует два вида предп...
Клерк, как всегда, раздувает из мухи жаворонка.
@alex1995 так букв всего 33
Спасибо. Простите. Уж больно похожи заголовки
Вы просто забыли, где их оставляли. На месте они, но в другой новости, с похожим названием https:...
Да уж, дело точно не в "Моём деле", а в головах. У меня есть клиенты, микропредприятие, они отчит...
Мне вот интересно больше, что по молоку будет. Это лпх вообще запретят молоком торговать на рынка...
"Более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц. Более 2,6 млн человек зара...
Пытки в России не законны
Там рассказывается, что делать, если пытать будут?
Подскажите, куда делись вчерашние комментарии? Как-то вы движетесь по пути актиона....
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Как настроил систему , так отчетность и сдает.
Да так и будет, начнёт задавать народ вопросы "а откуда?" и "почему?". Вот только его за неуважен...
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Беда, коль пироги начнет печи сапожник,А сапоги тачать пирожник,И дело не пойдет на лад.Да и прим...
Я все хотел написать, что сейчас кто-то придет и скажет, что Клерк такой же желтый ))) Не успел ...
Сайт достойный, но, мне кажется, он просто не так быстро меняется, как Клерк. Не успевают или не ...
Как раз наоборот - мзда вырастет в разы.
ботинки по запчастям: шнурки в отдельной коробке. тут прошнуровать и поставить "сделано в РФ". вс...
Не надо пугать людей. Закон о запрете применять ЕНВД при продаже маркированных товаров еще не при...
По моему опыту, если какое-то время не лезть к ним на сайты, то и рекламная активность у них сход...
Тема злободневная, на Клерке тоже встречаются провокационные материалы. Наиболее строгий сайт aud...
ничего удивительного. Как ни крути, эти сервисы бесполезны без элементарного понимания учета....
1) Давно жду, когда же наша госмашина наступит себе, извините, на ****** со всеми этими цифровиза...