Клерк.Ру

Сколько и какие деньги сейчас подделывают. 1 рубль тоже!

Во 2 квартале 2019 в банковской системе РФ было обнаружено 9178 поддельных денежных купюр, что на 237 штук меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ЦБ.

«Расклад» по номиналу такой:

  • купюры по 5000 руб. — 6316 штук;
  • купюры по 2000 руб. — 671 штука;
  • купюры по 1000 руб. — 1902 штуки;
  • купюры по 500 руб. — 97 штук;
  • купюры по 200 руб. — 49 штук;
  • купюры по 100 руб. — 100 штук;
  • купюры по 50 руб. — 12 штук;
  • монеты по 10 руб. — 8 штук;
  • монеты по 5 руб. — 22 штуки;
  • монеты по 1 руб. — 1 штука.

Поддельных банкнот иностранных государств за II квартал 2019 года было обнаружено 648 штук. Большинство из них составили доллары США (441). Также были обнаружены поддельные евро (184), китайские юани (22) и фунты стерлингов (1).

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