Фермерам разрешили торговать на рынках без карточек продавца

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий освобождение членов фермерских (крестьянских) хозяйств от обязанности оформлять карточки продавца.

Документ инициировала Самарская Губернская Дума, пишет ТАСС.

Сейчас на рынке можно реализовывать продукцию только при наличии карточки продавца, которая выдается при заключении договора о предоставлении торгового места.

Новый закон исключает обязательность наличия карточки продавца у граждан - глав КФХ, членов таких хозяйств, а также у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, которые торгуют на универсальном рынке.

В то же время для сохранения контроля над деятельностью таких граждан будет установлен перечень документов, который эти граждане обязаны иметь на торговом месте, - договор о предоставлении торгового места и документ, удостоверяющий личность. При этом сведения, которые в настоящее время указываются в карточке продавца, будут включать непосредственно в договор о предоставлении торгового места.