Кого еще предложили освободить от применения ККТ

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается освободить учреждения культуры, расположенные в сельской местности, от применения контрольно-кассовой техники.

Авторы проекта считают, что проблемным и излишним является внедрение с 1 июля 2019 года ККТ в небольших организациях, которые не освобождены дополнительными нормами от обязанности по использованию такой техники.

К таким организациям относятся государственные и муниципальные учреждения культуры, расположенные в основном в сельской местности. Речь идёт, в частности, о музеях, ремесленных центрах, домах культуры, муниципальных библиотеках.

В пояснительной записке отмечается, что финансовые обороты таких учреждений до 100 тысяч рублей в год, но на них не распространяются нормы по предоставлению налогового вычета при покупке ККТ. При этом такие учреждения имеют большое социальное значение для населённых пунктов и зачастую являются единственными культурными учреждениями в них.

Авторы приводятся данные Росстата, согласно которым в 2017 году число сельских культурных организаций по стране составляет 38 тысяч. При стоимости применения контрольно-кассовой техники в среднем 23-25 тысяч рублей её внедрение, по предварительным оценкам, приведёт к дополнительным расходам отрасли, которые составят около 900 миллионов рублей. Это отразится на стоимости социально значимых услуг для населения.

От обязанности использовать ККТ не будут освобождены организации, расположенные в городах, районных центрах и посёлках городского типа, поскольку авторы проекта полагают, что такие учреждения имеют финансовые возможности для приобретения контрольно-кассовой техники, а их наличный оборот средств зачастую бывает значительным.