МФО перестанут давать займы под залог жилья

Госдума приняла закон, ужесточающий требования к микрофинансовым компаниям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты Парламента.

Поправки в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» вводят запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.

Благодаря принятому закону будут исключены ситуации, когда человек теряет свое единственное жилье из‑за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита.

Также закон предусматривает установление требования к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн рублей, вместо действующих 10 тыс. рублей. Это увеличение будет поэтапным по 1 млн рублей в год — до 2024 года.