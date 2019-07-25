Какие ошибки в валютных операциях чаще всего находят налоговики

Налоговыми органами Хабаровского края отчитались, что за 1 полугодие 2019 г. провели 126 проверок по соблюдению валютного законодательства. Результативность проверок составила 100 процентов.
Самые распространенные нарушения:
- незаконные валютные операции, в частности, выплата заработной платы иностранным работникам в наличной форме, минуя банковские счета;
- несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках;
- несвоевременное представление отчетов о движении денежных средств; справок о валютных операциях и подтверждающих документов по внешнеэкономическим контрактам;
- невыполнение обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за невыполненные работы.
Помните, что выплата зарплаты иностранным работником считается валютной операцией, и ее нарушение влечет наложение административного штрафа.
Так, частью 1 статьи 15.25 КоАП за осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в банках, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции, а на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
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